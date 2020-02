Aantal WW-uitkeringen toegenomen

nieuws

Foto: Misset Horeca

Het aantal WW-uitkeringen in de gemeente en provincie Groningen is in januari toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van het UWV. Net als in voorgaande jaren zorgden de seizoenswerkloosheid en aflopende jaarcontracten voor een forse toename van de WW.

Eind januari telde de gemeente Groningen 3.365 WW-uitkeringen. Dat is 2,6 procent van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen nam in januari toe met 8,8 procent ten opzichte van vorige maand. Toch is het aantal uitkeringen in Groningen 11,8 procent lager dan een jaar geleden.

De WW steeg vooral onder uitzendkrachten, waaronder bouwvakker, schilder of medewerker hoveniersbedrijf, en in seizoensgevoelige sectoren als bouw en landbouw. Toch blijven veel werkgevers kampen met personeelstekorten, zoals in de horeca. Het UWV verwacht de komende maanden een flinke afname van het aantal uitkeringen.