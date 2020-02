A7 gedeeltelijk afgesloten vanwege ernstig verkeersongeluk

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Automobilisten op de A7 van Bremen richting Groningen moeten zondagmiddag rekening houden met vertraging. Vanwege een verkeersongeluk is een rijstrook ter hoogte van Zuidbroek afgesloten.

Het ongeluk gebeurde rond 12.40 uur. “Het gaat om een ernstig verkeersongeluk”, vertelt een politiewoordvoerder. “Door nog onbekende oorzaak is een personenauto tegen een boom gebotst. Twee inzittenden zijn daarbij gewond geraakt.” Behalve de politie, twee ambulances en de brandweer is ook een traumahelikopter uitgerukt. Deze helikopter is geland op de vluchtstrook nabij het ongeluk.

Om de hulpdiensten de ruimte te geven is tussen Zuidbroek en Sappemeer de rechterrijstrook afgesloten. Volgens de Verkeers Informatiedienst, de VID, staat er hierdoor rond 14.00 uur zo’n vijf kilometer file. De verwachting is dat de weg rond 14.45 uur weer vrij kan worden gegeven.

Ernstig ongeval op de A7 ter hoogte van Zuidbroek. De hulpdiensten zijn ter plaatse. Het betreft een eenzijdig ongeval waarbij de auto tegen een boom is gebotst. De twee inzittenden zijn ernstig gewond. — Politie Groningen (@polgroningen) February 2, 2020