4300 mensen in Groningen kregen in 2019 kanker

In Groningen hebben 4.300 mensen in 2019 kanker gekregen. Dat blijkt uit de Nederlandse Kankerregistratie.

De meest voorkomende kankersoorten in Groningen waren huidkanker, borstkanker, longkanker, prostaatkanker en darmkanker. Landelijk hebben 118.000 Nederlanders in 2019 de diagnose kanker gekregen. Dat is 2.000 meer dan het jaar daarvoor. Deze stijging komt onder andere door bevolkingsgroei en vergrijzing. De ziekte is nog steeds doodsoorzaak nummer 1 in Nederland. Zo’n 65% van de mensen met kanker overleeft het door verbeterde behandelingen.

Dinsdag is het wereldkankerdag. Er worden dan verschillende activiteiten georganiseerd voor mensen die met kanker zijn geconfronteerd. Zo is er een kort concert op het oncologieplein in het UMCG en is er een inloopavond in het Psycho-oncologisch centrum Het Behouden Huys in Haren