“Zoveel straling dat ik dacht, waar ben ik in godsnaam mee bezig”

Een reis van drie dagen naar Tsjernobyl om een documentaire te maken over het opbloeien van de stad Pripyat. Met dat doel trokken vier studenten van de Hanzehogeschool eind november richting de Oekraïne.

“Het heeft ontzettend veel indruk gemaakt”, vertelt Tom Kellendonk. “Er is een moment geweest dat je op de geigerteller ziet dat er ontzettend veel straling is, dat ik wel dacht waar ben ik godsnaam mee bezig. Maar het is absoluut de moeite waard geweest. Het reuzenrad, de lege flatgebouwen de rode bossen.” Tom trok samen met Sean, Mees en Damian naar Oost-Europa. “Wij volgen een opleiding aan de Hanzehogeschool. We kregen de opdracht om een documentaire te maken en daarbij hebben wij gekozen om de wederopstanding van de stad Pripyat in beeld te brengen.”

Na de kernramp in 1986 werd de stad geëvacueerd. Ondanks dat er nog altijd straling is begint de stad ruim dertig jaar later weer langzaam tot bloei te komen. “In de stad konden we ons niet vrij rond bewegen. We hadden een privé gids die ons begeleidde maar ons ook in de gaten hield. Uiteindelijk hebben we ruim zeven uur aan videomateriaal, waarbij we ook interviews hebben opgenomen. Dat moeten we verwerken tot een documentaire van twintig minuten. Dat gaat nog een hele klus worden.”