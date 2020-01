Zoektocht naar nieuwe plek voor oude poort bij Paterswoldseweg

nieuws

Foto Lawand Zaza: Tunnel Paterswoldseweg

Voor Niemeyer stond tientallen jaren Carel Vissers kunstwerk De Poort. Het wordt dit jaar teruggeplaatst in de buurt. Maar waar?



Het kunstwerk De Poort is door de herinrichting van het gebied van zijn plek gehaald en nu is de plek voor Niemeyer door de herinrichting niet meer geschikt. Omdat het beeld al zo lang onderdeel van de omgeving is, wil het Centrum Beeldende Kunst graag dat De Poort weer in dit gebied zal worden geplaatst. Samen met de bewoners wil men bespreken waar het werk nu komt te staan.

Er wordt gedacht aan Laanhuizen of de Grunobuurt of ergens rond de onderdoorgang van de Paterswoldseweg. Binnenkort gaat men op pad op mogelijke locaties te bekijken.

Dit is 'm trouwens, 'De Poort' van Carel Visser. pic.twitter.com/uSCuxZC4WO — Grunobuurt (@Grunobuurt) January 24, 2020