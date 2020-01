‘Zelfs de influencer uit New York had dit nog nooit gezien’

nieuws

foto BooST (Bert Oost)

Woensdag werd een tiental Amerikaanse en Britse influencers rondgeleid door Groningen. Het viel in de smaak, meldt Marketing Groningen.



Aanleiding van hun bezoek was de vermelding van Nederland op nummer 7 in de Lonely Planet Best Travel 2020. Daarin staat een roadtrip beschreven waarin je in een week door Nederland kan reizen via Amsterdam, Rotterdam, Arnhem en National Park de Hoge Veluwe met als eindbestemming Groningen. Het Nederlands Bureau Toerisme en Congressen (NBTC) heeft de influencers geselecteerd en uitgenodigd om deze roadtrip te komen maken.

Marketing Groningen is enthousiast. Over het toetje bij een stadse locatie schrijft ze: ‘Zelfs de influencer uit New York die naar eigen zeggen alles al had meegemaakt, zei dit nog nooit eerder te hebben gezien (en geproefd)’.

Lees het hele verslag van de roadtrip door stad en provincie hier.