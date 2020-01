Zangeres Floor Jansen wint Popprijs 2019

nieuws

Floor Jansen. Screenshot.

Zangeres Floor Jansen heeft de Popprijs 2019 gewonnen. Dat is zaterdagavond bekend gemaakt tijdens het muziekfestival Noorderslag in de Oosterpoort.

De Popprijs is de meest prestigieuze prijs voor Nederlandse popmuziek, die bestaat uit een geldbedrag van 10.000 euro en een beeld van Theo Mackaay.

Uit het juryrapport: “Met Floor Jansen bekroont de jury een zangeres die al meer dan twintig jaar actief is binnen de symfonische metal, eerst bij After Forever en sinds 2012 als frontvrouw van het Finse Nightwish, maar pas afgelopen jaar met haar optreden in het tv-programma Beste Zangers landelijke bekendheid kreeg. Daarin, maar ook in haar concerten met Nightwish, heeft Floor Jansen zich bewezen als een van de beste, meest veelzijdige zangeressen in Nederland. De jury waardeert het dat haar muziek ‘een verbindende kracht heeft, voorbij de subcultuur”.

Floor Jansen was zelf niet aanwezig, maar gaf wel een dankwoord via een videoboodschap.