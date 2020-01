Zandwegen Haren zijn niet aan te raden

nieuws

De zandwegen in Haren zijn momenteel slecht begaanbaar. De gemeente is niet aansprakelijk voor het vastzitten van voertuigen.



De zandwegen in het gebied Haren zijn door aanhoudende regenval in slechte staat. De huidige weersomstandigheden maken het zeer lastig de wegen op dit moment behoorlijk te onderhouden. Nu zand aanbrengen, zou de situatie eerder verslechteren.

De wegen zijn natuurlijk voor de direct aanwonenden belangrijk om hun huis te bereiken. In het verleden zijn de zandwegen al eens afsloten vanaf de kerstdagen tot half maart. De gemeente is nu bezig met het maken van een verkeersbesluit voor het permanent afsluiten voor motorvoertuigen in de winterperiode. Deze afsluiting geldt natuurlijk niet voor de aanwonenden en bestemmingsverkeer. In de periode van kerst tot half maart worden er dan borden geplaatst met ‘geslotenverklaring voor alle verkeer’.

Het gebruikmaken van de paden is voor eigen risico. De gemeente is niet aansprakelijk voor schade en kosten, veroorzaakt door bijvoorbeeld het vastzitten van voertuigen. Het zakelijk verkeer, zoals landeigenaren, pachters, bezorgend verkeer kan gebruik blijven maken van de zandwegen.