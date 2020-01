Woontoren De Hoogte zo goed als klaar

nieuws

Foto Andor Heij. Helix, De Hoogte

De woontoren in De Hoogte langs de noordelijke ringweg, de Helix, is zo goed als klaar. In het gebouw zijn 222 wooneenheden voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar oud.

Het gaat om sociale wooneenheden met een huurprijs tussen de 400 en 550 euro. De appartementen worden van binnen nog afgewerkt en worden vanaf het voorjaar bewoond. Het gebouw is ongeveer zeventig meter hoog met 22 verdiepingen en is energiezuinig en gasloos. Rond de Helix komt een parkje. Dat ligt boven de ondergrondse fietsenstalling van de flat. De bomen zijn deze week gepland en de banken worden de komende dagen geplaatst.

De hekken rond de woontoren zijn inmiddels verwijderd en daarmee zijn de fiets en wandelpaden rond de Helix weer bereikbaar,

Het was de bedoeling dat de Helix er eerder zou staan, maar door de crisis, duurde het langer. Met het afronden van bouw van de flat zijn de bouw en renovatieactiviteiten in De Hoogte, die meer dan tien jaar duurden, voorlopig afgerond.