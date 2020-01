Woningbrand aan Zwarteweg snel onder controle

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In een woning aan de Zwarteweg in de Noorderplantsoenbuurt heeft zaterdagmiddag korte tijd brand gewoed. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

De melding van de brand kwam rond 13.10 uur binnen bij de hulpdiensten die daarop een bluswagen en een hoogwerker ter plaatse stuurden. “Bij aankomst bleek er rookontwikkeling te zijn in de woning”, vertelt Ten Cate. “Brandweerlieden hebben het pand betreden en zijn op onderzoek uitgegaan.” Waar de rook door veroorzaakt is, is nog onbekend. “Ik hoor geluiden dat er nog een pannetje op het vuur stond.”

Brandweerlieden hebben de situatie veilig gesteld. Om de rook uit de woning te krijgen werden verschillende ramen geopend, en ook werd een ventilator ingezet. Stichting Salvage is ingeschakeld om de bewoners te ondersteunen bij het afhandelen van de schade.