Wonen in de Fivelvallei: 9e eeuwse huiswierde Ten Boer onderzocht

Foto Andor Heij. Jonge archeologen in Ten Boer.

Op 16 januari in de Kloosterkerk in Ten Boer is er een lezing over de Fivelvallei met aandacht voor de 9e eeuwse huiswierde in Ten Boer .



Spreker is Cuno Koopstra, senior archeoloog en werkzaam bij MUG Ingenieursbureau. De afgelopen zomer werd in Ten Boer bij archeologisch onderzoek, op de plaats waar een Kindcentrum wordt gerealiseerd, een huiswierde ontdekt. De wierde was gelegen aan een geul die vermoedelijk een vertakking vormde van de Fivel. Deze was bewoond in de periode 750-1100 na Christus.

Koopstra: ‘Een huiswierde is één enkel erf of een paar erven bijeen die konden samensmelten tot één wierde, zoals de wierde in Warffum, de hoogste van Groningen. Door de toenemende invloed van de zee, tussen 300 en 800, was de wierde een plaats waar men veilig kon wonen.’

Iedereen die meer wil weten over de resultaten van dit onderzoek of die geïnteresseerd is in archeologie in algemene zin is van harte welkom bij deze lezing. De lezing begint om 20:00 uur met een inloop met koffie en thee vanaf 19:30 uur.