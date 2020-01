Winter: “Vanaf komend weekend gaat het vriezen”

Grijze luchten, zo nu en dan regen en temperaturen ver boven het vriespunt. De winter van 2019/2020 lijkt vooral een recensendum van het komende voorjaar. Of zouden we misschien toch nog winter kunnen gaan verwachten?

“Deze week zijn we precies halverwege wat betreft deze winter”, zegt OOG-weerman Johan Kamphuis. “Het is te voorbarig om de winter nu al af te schrijven maar ik kan niet ontkennen dat het de voorbije weken erg saai is verlopen.” Kamphuis doelt daarmee op de westcirculatie die als een glijbaan warme lucht via de Atlantische Oceaan naar Europa heeft getransporteerd.

“Maar vanaf komend weekend lijkt daar wat verandering in te komen. Er ontstaat een hogedruk gebied waardoor de oceaan tot rust komt. Nog steeds is dat een afschuwelijke setting voor winterliefhebbers, maar er zijn geluiden dat er daarna wellicht een oostelijke stroming op gang komt waardoor het in de nachten wat kan gaan vriezen.”

Of de vraag of we deze winter nog op schaatsen komen haalt Kamphuis de schouders op. “Dan moet ik echt de Pelleboer-doctrine er bij pakken. We kunnen maximaal een aantal dagen vooruit kijken. Het heeft geen enkele zin om te gaan bespreken wat februari of maart gaan brengen. En dat is misschien ook maar goed, want zo houden we het een beetje spannend.”