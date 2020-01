nieuws

Het Windplatform gaat omwonenden beter bereiken. Uitnodigingen worden weer via de post verzonden.



De verkenning naar windmolens bij Westpoort en Roodehaan/Stainkoel’n is in volle gang. Half januari waren er opnieuw informatiebijeenkomsten. Op beide avonden zijn vragen gesteld over de communicatie met omwonenden. Er werd opgemerkt dat mensen de uitnodiging voor de bijeenkomsten hebben gemist of zelfs niet op de hoogte zijn van deze verkenning.

‘Dit is uiteraard niet de bedoeling. We hebben een aantal acties ondernomen om te zorgen dat we omwonenden beter bereiken en betrekken in het proces. We gebruiken het mailprogramma Mailchimp voor het versturen van de nieuwsbrief en hebben een aantal instellingen aangepast. Het kan echter nog steeds zo zijn dat de nieuwsbrief niet aankomt vanwege de instellingen van de ontvangende mailboxen (spamfilters). De uitnodigingen voor de volgende bijeenkomst worden weer via de post verzonden. Omwonenden en bedrijven binnen een straal van 1500m van de zoekgebieden ontvangen per brief een uitnodiging’.

De volgende bijeenkomsten zijn 11 en 12 maart. Op het programma staat de presentatie van de uitkomsten van de verkenning.

De avonden in januari gingen over onderzoeken naar landschappelijke toepassing, effecten op gezondheid en natuur en opbrengsten voor de omgeving. De Powerpoint-presentaties van de avonden zijn terug te vinden onderaan de pagina waar u via deze link terechtkomt.