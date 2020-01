WIJS en SNS slopen muur tussen panden voor hechtere samenwerking

nieuws

Foto: Gemeente Groningen

WIJS (Wijk Inzet door Jongeren en Studenten) en de SNS-bank zijn vrijdagmiddag begonnen aan een gezamenlijke verbouwing van de twee naast elkaar gelegen panden in Paddepoel, die nu nog met een muur van elkaar gescheiden zijn.

Volgens de beide partijen is de samenwerking tussen een bank en een maatschappelijk project uiterst bijzonder. Nu zijn WIJS en SNS nog buren van elkaar, maar na de verbouwing wordt er samengewerkt onder één dak. Alle diensten waar wijkbewoners nu al voor naar de SNS of WIJS komen, zullen ook na de verbouwing gewoon blijven bestaan. In de ruimte willen SNS en WIJS onder één dak samenwerken om de wijk mooier en financieel gezond te maken.

Op 6 maart opent wethouder van der Schaaf samen met Ronald Pieters, directeur bij SNS, het nieuwe pand dat ‘de Ruimte’ gaat heten. De locatie van WIJS is van 21 januari tot 2 maart gesloten. Tot dan is WIJS aanwezig op andere locaties in de wijk. Deze zijn te vinden op de website van WIJS.