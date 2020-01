‘We moeten weer leren dat we er toe doen, dat we het verschil kunnen maken’

nieuws

Foto: Wouter Holsappel

Verbinding, dat was het sleutelwoord in de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Koen Schuiling. Deze droeg hij afgelopen donderdagavond voor in een drukbezocht Groninger Forum.

“Ik maak me wel eens zorgen dat we die verbindingen kwijt raken. Met elkaar, met ons vertrouwen dat we de dingen op kunnen lossen, met de vaste waarden van ons bestaan. Alsof we van het anker zijn losgeslagen en op een woeste zee op drift raken,” zo vertelt Schuiling. “Een denken in ‘jullie en wij’. Een denken in ‘ze’ doen maar, wat snel wordt opgevolgd door ‘ze zoeken het maar uit’ en wat nog iets later verwordt tot ‘ik ga lekker mijn eigen gang’. Een gevoel er niet meer bij te horen.”

Schuiling refereerde verder aan het begrotingstekort van de gemeente: “Het jaar waarin Dagobert Duck van naam veranderde en zich Wopke Hoekstra noemde, het geld tegen de dijken liet klotsen maar zijn kleine neefjes zonder reddingvestjes aan liet dobberen. “Hozen jongens”, roept hij, “daar krijg je spierballen van”.

Maar Schuiling noemde ook zijn voornemens voor 2020. “Dagobert Duck huist in Den Haag, maar hier groeit 1 op de 6 kinderen op in armoede. Zijn er gezinnen met enorme schulden. Mensen die het niet meer zien zitten. Zij zijn wij en dus blijven we wel geloven in betere wijken, scholen, gezondheidszorg en gaan we dat cijfer omlaag brengen.”Ook hoopt Schuiling stellig op een besluit op de aanleg van de Lelylijn. “Het was Wim Kok die al zei: “Nederland is te klein voor een periferie”