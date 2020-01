“We hadden het idee dit komt niet goed, het was dikke code rood”

Het is ondertussen een week geleden maar nog altijd is het een belangrijk gespreksonderwerp aan de eettafel. “We weten dat het op Oudejaarsavond ook heel anders af had kunnen lopen.”

“We kwamen terug van een dagje Winterefteling”, vertelt Flory Verasdonck. “In ons gezin is het een traditie om op de laatste dag van het jaar een bezoek te brengen aan het pretpark, zo ook dit jaar.” In het begin van de avond besluiten ze om terug te rijden naar Groningen wanneer het in Friesland helemaal mis gaat. “We reden op de A7 ter hoogte van Joure toen ineens een deken van mist over ons kwam te hangen. We zagen eigenlijk helemaal niets meer en zijn toen langzaam gaan rijden met mist- en alarmverlichting aan.”

De nacht noodgedwongen in Heerenveen doorbrengen

Aangekomen bij Heerenveen wordt duidelijk dat ze een kettingbotsing op een haar na gemist hebben. “Ineens stond het voor ons helemaal stil. Kort daarna passeerden ons verschillende hulpverleningsvoertuigen. We zijn daarna van de snelweg geleidt, maar in Heerenveen was het zicht nog slechter. We hebben toen beiden het idee gehad, dit gaat niet goed komen.” Flory, haar man en twee kinderen, weten uiteindelijk een hotel te bereiken dat toevallig ook als crisisopvanglocatie dient. “Samen met heel veel andere mensen die betrokken waren bij de kettingbotsing, of die net als ons waren gestrand, hebben we daar de nacht doorgebracht. Doorrijden naar Groningen was geen optie. Dat was wel heel gek om op die manier het nieuwe jaar te beginnen.”

‘Code oranje’ en ‘code rood’

Door het KNMI werd er in het begin van de avond ‘code oranje’ afgegeven, dat tegen de Nieuwjaarsnacht aan verzwaard werd naar ‘code rood’ geldend voor de drie noordelijke provincies. Rond 19.00 uur vond er op de A32 een kettingbotsing plaats nabij Akkrum en rond 19.30 uur een botsing op de A7 nabij Heerenveen. Bij beide kettingbotsingen waren zo’n zeventig voertuigen betrokken, raakten tientallen mensen gewond en kwam een 58-jarige vrouw uit Dokkum om het leven.