Warmtenet en wijkverbetering in Selwerd

In de wijk Selwerd gaat dit jaar van alles gebeuren onder de paraplu van wijkvernieuwing. Zes straten worden opnieuw ingericht, fietsers en voetgangers krijgen meer ruimte en het wordt prettiger voor ouderen. Dat meldt de gemeente.

Wijkbewoners gaan met de gemeente praten over het duurzamer maken van de wijk. Dat heeft mede te maken met de aanleg van het warmtenet van WarmteStad. Onder de naam “Sunny Selwerd” werken de wijkbewoners, woningcorporaties, scholen, ondernemers en instanties samen om de wijk betaalbaar, duurzaam en mooi te maken.

De leidingen van het warmtenet lopen via de Vensterschool aan de Eikenlaan naar De Larix, Mispellaan, Berkenlaan, Beukenlaan en Populierenlaan. Na gesprekken met de bewoners moet dit in de zomer leiden tot het begin van de uitvoering. De gemeente houdt in elk van de zes betrokken straten een bewonersavond.