VVD Groningen: géén verbod op afsteken voorwerk

Na de afgelopen jaarwisseling wordt weer veel gesproken over een landelijk verbod op het afsteken van vuurwerk door particulieren. De Groninger raadsfractie van de VVD voelt daar echter niets voor.

Er vielen in ons land rond Oud en Nieuw weer veel gewonden en zelfs enkele doden en er ontstond voor minstens 15 miljoen euro aan schade. De kamerfracties van de Partij voor de Dieren en GroenLinks werken momenteel aan een initiatiefwet om een landelijk vuurwerkverbod af te dwingen.

Fractievoorzitter Mirjam Wijnja van GroenLinks in de stad vindt dat een goed idee. “Het vuurwerk wordt steeds heftiger en er komen steeds meer tegenstanders. Mocht een landelijk verbod niet lukken, dan kunnen we denken aan een uitbreiding van de vuurwerkvrije zones, of één grote professionele vuurwerkshow in de stad.”

Haar collega Ietje Jacobs, fractievoorzitter van de VVD in de stad, voelt niets voor een totaalverbod: “Er zijn elders vreselijke incidenten geweest, maar in Groningen is de jaarwisseling goed verlopen. Ik zie meer in het aanwijzen van zones waar wél vuurwerk mag worden afgestoken. En natuurlijk moet hard opgetreden worden tegen mensen die hulpverleners belagen.”