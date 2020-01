Vuurwapengevaarlijke man aangehouden voor mishandelen vrouw

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Politieagenten hebben in de nacht van woensdag op donderdag een man aangehouden aan de Reddingiusweg in Hoogkerk. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De aanhouding vond plaats even na middernacht in een appartementengebouw aan de Reddingiusweg. “Het verhaal gaat dat de man zijn vrouw zou hebben mishandeld”, vertelt Wind. “Omdat de politie er vanuit ging dat de verdachte vuurwapengevaarlijk was, werd er ook een arrestatieteam opgeroepen. Hun inzet was echter niet nodig, want de surveillance agenten hadden de man op dat moment al aan kunnen houden.”

De verdachte is overgebracht naar het politiebureau. De politie doet verder onderzoek in de zaak.