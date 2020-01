Voetballers halen geld op voor zieke Pien

nieuws

Het geld voor de zieke Pien van Roosmalen is binnen, mede dankzij coach Danny Buys van FC Groningen. Dat is woensdag bekendgemaakt.

Pien is de vriendin van een fanatieke supporter van FC Groningen. Zij heeft de ziekte van Lyme en slikt al 2,5 jaar antibiotica om de ziekte te onderdrukken. Dat is niet goed voor haar lichaam. Daarom is voor haar een crowdfund-actie opgezet, zodat ze een Ampcoil kan kopen. Volgens haar biedt dit apparaat een kans om ooit zonder, of met minder antibiotica door het leven te kunnen gaan. De ampcoil kost 7.500 euro.

Trainer Danny Buys kwam langs met een gesigneerd shirt dat verloot werd tijdens een bingo-avond in december. Buys beloofde daarbij, haar verder te helpen. Om de ampcoil te kunnen kopen moest er nog zo’n 2500 euro worden opgehaald. Buijs riep mensen op, Pien te steunen via crowdfunding. Veel voetbalsupporters reageerden via twitter op zijn oproep.

Op OOG tv reageerde Pien als volgt: “Ik weet niet hoe ik dit moet zeggen. Het is gewoon bijzonder dat zoveel mensen helpen. Zoveel mensen die me niet kennen. Ik ben helemaal overdonderd door alle hulp en lieve berichtjes, en alle liefde die van ‘voetbaltwitter’ komt.”