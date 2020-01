Vliegveld Eelde verwacht 1,3 miljoen verlies; gemeente praat met nieuwe koper aandelen

nieuws

Foto: Groningen Airport Eelde

De Gemeente Groningen stelt in een brief aan de gemeenteraad dat ze in gesprek is met een nieuwe partij om haar aandelen in Groningen Airport Eelde over te nemen. Het vliegveld heeft voor dit jaar een negatieve begroting van 1.357.000 euro.

In december 2017 besloot de gemeenteraad het gemeentelijke aandelenbelang van 26% in Groningen Airport Eelde te verkopen. Volgens het college is aan een partij is een concreet voorstel gedaan. Volgens de gemeente is het afblazen van deze verkoop ‘mogelijk mede te wijten aan het huidig presteren van de luchthaven’. Ook de komende jaren lijkt een negatief saldo te blijven bestaan op de rekening.

Naast de gemeente Groningen zijn ook de provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Tynaarlo en Assen aandeelhouder van het vliegveld. De aandeelhouders spraken afgelopen maandag met het bestuur van de luchthaven.

De aandeelhouders willen dat het bestuur van de luchthaven meerdere scenario’s voor haar toekomst gaat ontwikkelen. “Pas als voor deze periode meerdere scenario’s zijn ontwikkeld en doorgerekend kunnen wij als aandeelhouders in eerste instantie bepalen of wij GAE überhaupt kunnen en willen helpen en of dat vanuit staatssteunoptiek mogelijk is. Het vraagt van alle aandeelhouders een heroverweging van de positie,” zo stelt de gemeente. Een nieuwe brandweerkazerne komt er dan voorlopig ook niet.