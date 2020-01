Vismarkt loopt vol met stakende leerkrachten

De Vismarkt is donderdagochtend volgelopen met leerkrachten van basisscholen en middelbare scholen. Groningen is één van de landelijke actiecentra voor de stakingen in het onderwijs.

Geschat wordt dat tussen de drie- en vierduizend leerkrachten in een stille mars door de binnenstad lopen. Veel mensen uit Friesland kwamen met forse vertraging in Groningen, vanwege een ongeval op de A7 bij Hoogkerk. Er wordt gestaakt voor een hoger salaris en voor minder werkdruk. Daarmee wordt het vak aantrekkelijker gemaakt en dat moet op den duur het tekort aan personeel helpen oplossen. Ongeveer de helft van de scholen in ons land doet mee.

Minister Slob heeft inmiddels erkend dat onderwijzers op basisscholen hetzelfde salaris horen te verdienen als hun collega’s op middelbare scholen. Dat zal echter deze kabinetsperiode niet meer gebeuren. Slob heeft de afgelopen maanden al veel extra geld in het onderwijs gestoken. Volgens de leerkrachten gaat het daarbij lang niet altijd om structureel geld.

Ook vrijdag wordt er gestaakt. Dan zijn er acties op de scholen zelf. Leekrachten kunnen dan ook op het kantoor van de Algemene Onderwijsbond terecht, voor een goed gesprek.