Vindicat: geen acts met dieren meer tijdens feestjes

Foto: Erick Bakker

Studentenvereniging Vindicat stopt met het gebruik van dieren tijdens haar activiteiten. Dat meldt de vereniging naar aanleiding van vragen van de Partij voor de Dieren.

De partij wilde weten hoe het gemeentebestuur denkt over de aanwezigheid van dieren op studentenfeestjes. In een artikel in stadsblog Sikkom stonden voorbeelden, zoals een danseres met een slang om haar nek, een alligator en tijgerwelpjes.

De gemeente heeft inmiddels hierover met Vindicat gesproken. Dat de vereniging ermee gestopt is, vindt het college verstandig.