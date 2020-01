Verwarde man op dak flat Dierenriemstraat (update)

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De hulpdiensten zijn woensdagmiddag rond half twee naar een flatwoning aan de Dierenriemstraat in de wijk Paddepoel gestuurd, vanwege een verwarde man.

De man zou in een woning aldaar vernielingen hebben aangericht. Hij had zich verstopt op de zolder en wilde niet meewerken. Zowel de politie als de brandweer en een ambulance kwamen ter plaatse. Ook werd een ondersteuningsgroep van de politie opgeroepen. De omgeving werd afgezet.

De man is vervolgens het dak opgegaan. Hierop is de ondersteuningsgroep naar de zolder geklommen. Politieagenten konden vanaf een steiger contact met de man krijgen. Daarop besloot hij weer terug te gaan naar de zolder. Hij is daar vervolgens ingerekend.