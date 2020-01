Vertrek Sierhuis en komst Redan bij FC Groningen definitief

sport

Foto: sportphotoagency.com

Het vertrek van Kaj Sierhuis van FC Groningen naar het Franse Stade Reims is definitief. Zijn vervanger is Daishawn Redan. De Amsterdammer, die zondag 19 wordt, komt over van Hertha BSC.

Redan wordt voor de rest van het seizoen gehuurd. “Daishawn is weliswaar een jonge speler, maar heeft bij Ajax, Chelsea, Jong Oranje en nu ook Hertha BSC wel in een omgeving gevoetbald waar veel wordt gevraagd en geëist”, aldus technisch directeur Mark-Jan Fledderus.

“Wij zaten niet breed in onze spitsen en we zijn heel blij dat we er met de komst van Daishawn een extra optie bij hebben.” Redan speelt zaterdag nog niet mee tegen PEC Zwolle. Romano Postema start in de basis. Redan komt maandag naar Groningen.