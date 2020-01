Vermist meisje (16) weer terecht

nieuws

Foto: Andries Oord

De zestienjarige Jasmijn uit Groningen die sinds donderdag 16 januari vermist werd is weer terecht. Dat laat de politie woensdagavond weten.

“We hebben de tiener woensdagavond in goede gezondheid aangetroffen in Groningen”, vertelt een politiewoordvoerder. “We gaan de komende dagen met haar in gesprek.” Waar het meisje precies werd aangetroffen wordt niet bekend gemaakt. Jasmijn verdween vorige week donderdag. Zij was op die dag bij haar vader vertrokken en was op weg naar een instelling in de stad. De politie maakte zich grote zorgen omdat de tiener afhankelijk is van medicatie.

Woensdagmiddag werd de hulp van het publiek ingeroepen. Het is onbekend of een tip naar de locatie van het meisje heeft geleid.