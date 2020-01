Verkeershinder op zuidelijke ringweg door intrillen van damwanden

nieuws

Foto Groningen Bereikbaar

Op zaterdag 1 en zaterdag 8 februari heeft het verkeer op de zuidelijke ringweg in de richting van Hoogezand verkeershinder.

Vanaf Hoogkerk tot en met de afrit Europaweg is één rijstrook dicht. De toerit van het Vrijheidsplein naar het Julianaplein en de afrit Hereweg zijn ook afgesloten. Verkeer moet rekening houden met vertraging.

Combinatie Herepoort trilt op deze twee zaterdagen damwandplanken in ter hoogte van het viaduct over de Hereweg. Zaterdag 15 februari is een reservedag voor deze werkzaamheden. Omwonenden worden binnenkort over de werkzaamheden en de mogelijke overlast geïnformeerd door Aanpak Ring Zuid.