Verdachten ongeregeldheden Herestraat vrijgelaten

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De drie mannen die zaterdagavond aangehouden werden bij de ongeregeldheden in de Herestraat zijn weer op vrije voeten. Dat melden verschillende media maandag.

De problemen ontstonden zaterdag in het begin van de avond. Een groep van zo’n zestig personen had het met elkaar aan de stok gekregen. Op verschillende plekken in de Herestraat ontstonden vechtpartijen. Toen de politie tussen beide wilde komen werden agenten belaagd met flessen en stenen. Eén politieman raakte gewond.

Het drietal is de afgelopen dagen verhoord. Zij konden met een proces verbaal op zak het politiebureau verlaten. De politie doet verder onderzoek naar de precieze toedracht.