Verdacht pakket station Leeuwarden, geen treinen naar Groningen

De problemen doen zich ook voor op het station van Leeuwarden. Foto: Sebastiaan Scheffer

Het station in Leeuwarden wordt momenteel (donderdagmorgen) door de politie ontruimd. Dat betekent dat het treinverkeer naar Groningen stil ligt.

Er is in een lege Arriva trein een verdacht pakket aangetroffen. De politie besloot eerst slechts twee sporen te ontruimen, maar na nader onderzoek wordt nu het hele station ontruimd. Wanneer het station van de Friese hoofdstad weer vrijgegeven wordt is nog onbekend.

De treinen vanuit Groningen rijden tot Hardegarijp. “We zijn momenteel druk bezig om busvervoer op te zetten”, vertelt woordvoerder Joyce de Vries van Arriva Nederland. “Reizigers die gestrand zijn op het voorlaatste station zullen met bussen naar Leeuwarden gebracht worden. Het busplein voor het station in de Friese provinciehoofdstad is nog wel toegankelijk.” Door de ontruiming rijden er momenteel ook geen sneltrein.