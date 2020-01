Veertig digitale reclameborden ook voor Amber alerts en gemeentenieuws

nieuws

Er komt een veertigtal digitale reclameborden in de stad. Deze worden ook gebruikt voor Amber alerts, calamiteiten en gemeentenieuws.



Op maandag 3 februari en dinsdag 4 februari gaat de gemeente de eerste van in totaal 38 digitale reclameborden plaatsen. De primeur is voor de binnenstad. De eerste borden komen aan het Akerkhof, Emmaplein, Gedempte Kattendiep, Gedempte Zuiderdiep, Grote Markt, Oude Ebbingestraat, Rademarkt, Stationsplein en de Stoeldraaierstraat.

Met digitale reclame is het mogelijk om snel en goed in te springen op Amber alerts en calamiteiten. De digitale borden zijn ook geschikt voor gemeentenieuws, het weer, evenementen, lokaal nieuws of reisinformatie.

Aan de zijkanten van enkele abri’s komen ook stadsplattegronden. De analoge en digitale reclamevitrines verschillen alleen in formaat van elkaar. De digitale reclamevitrine is iets hoger en smaller dan de analoge reclamevitrine.