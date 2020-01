Veel schade bij wijkrestaurant De Duindoorn na inbraak

nieuws

Foto: De Duindoorn

Inbrekers hebben maandagnacht geprobeerd om hun slag te slaan bij Wijkrestaurant De Duindoorn in de Duindoornflat in Selwerd. Het restaurant moest daardoor dinsdag haar deuren gesloten houden.

Volgens het Wijkbedrijf Selwerd hebben die dieven niet veel buitgemaakt in het restaurant, maar is de schade wel groot. In verband met onderzoek door de politie kon de keuken niet worden opgestart.

Het restaurant en de politie roepen getuigen die vannacht of vanochtend iets gezien of gehoord hebben op contact op te nemen met de politie. Tips delen met de politie kan via de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Blijft u liever anoniem, bel dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Het wijkrestaurant werd afgelopen oktober geopend in de vernieuwde studentenflat.