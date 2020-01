Vechtpartijen in Herestraat: “Charges uitgevoerd, belaagd met flessen en stenen”

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

In de Herestraat hebben zaterdagavond verschillende vechtpartijen plaatsgevonden. Toen de politie tussen beide wilde komen werden agenten belaagd met flessen en stenen.

“Het gaat om een groep van zo’n zestig personen”, vertelt een politiewoordvoerder. “De groep was in het begin van de avond vervelend. Op verschillende plekken in de Herestraat ontstonden vechtpartijen. We zijn met diverse eenheden ter plaatse gegaan en werden daarbij belaagd met flessen en stenen. Om de orde te herstellen hebben we een charge uitgevoerd. Daarbij verspreidde de groep zich maar even later kwamen ze terug.”

Over de oorzaak van de ruzies is niets bekend. “Er is nog geen informatie bekend of er mensen gewond zijn geraakt en of er aanhoudingen zijn verricht.” Op dit moment is de situatie in de Herestraat weer rustig.

