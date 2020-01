Vandalismegolf in Selwerd: “Als je informatie hebt, deel het”

De politie Groningen doet een beroep op de inwoners van Selwerd om oren en ogen open te houden en om informatie te delen. Aanleiding is een golf van vandalisme in de wijk.

“Het gaat om zo’n tien tot vijftien gevallen die bij ons bekend zijn”, zegt Maarten Brandts Buijs van het Wijkbedrijf Selwerd. “Ik sluit niet uit dat het aantal daadwerkelijke gevallen hoger ligt. Het gaat om verschillende ramen in de wijk die beschadigd zijn dan wel ingeslagen zijn, inbraken en vandalisme met purschuim.” Volgens Brandts Buijs speelt het vandalisme sinds half januari.

“Wij zien die stijging in de wijk ook”, zegt politiewoordvoerder Anne Kok. “We hebben alleen nog geen idee wie er precies achter zit. Daarom zijn we zowel opvallend als onopvallend extra aan het patrouilleren in Selwerd.” De politie neemt de zaak ook hoog op omdat bij één van de zaken een persoon gewond is geraakt. “Half januari is er een steen door een raam gegooid waar toevallig op dat moment een persoon achter stond. Die persoon raakte daarbij gewond.”

Om de daders te kunnen traceren wil de politie dat mensen hun oren en ogen open houden. “Als je iets ziet, of als je iets weet, bel direct alarmnummer 112. Ga niet bellen met 0900 88 44, maar door direct het alarmnummer te bellen kunnen we direct uitrukken en ter plaatse gaan.”