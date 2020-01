UMCG start met eigen opleiding tot specialist ouderengeneeskunde

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het UMCG start in september van dit jaar met een zelfstandige opleiding tot specialist ouderengeneeskunde.

Volgens Prof. dr. Sytse Zuidema, hoogleraar Ouderengeneeskunde en Dementie van het UMCG zijn de voorbereidingen voor de opleiding in volle gang: “Onze prioriteit ligt nu bij het werven van medewerkers. Zoals een hoofd opleiding Specialist Ouderengeneeskunde, die de opleiding inhoudelijk en organisatorisch gaat opzetten.”

In het ziekenhuis is volgens Zuidema een steeds grotere vraag naar ouderengeneeskunde. Daarom komt er ook meer aandacht voor dit onderwerp in de basisopleiding in het ziekenhuis. Zuidema: “Denk bijvoorbeeld aan reguliere en keuze-coschappen, stages en meeloopdagen.”