UMCG komt als eerste in Benelux met nieuwe slimme insulinepomp

nieuws

Foto: tandemdiabetes.com

Als eerste in de Benelux heeft het diabetescentrum van het UMCG een nieuwe slimme insulinepomp, die moet zorgen voor minder pieken en dalen in de suikerspiegel van patiënten met diabetes type 1.

De eerste zes patiënten namen de pomp deze week in gebruik. “Dit is een pomp die het beste van verschillende andere pompen combineert”, zo vertelt arts Peter van Dijk. “Van veel van onze patiënten weten we dat ze hier al bijna een jaar op zitten te wachten.”

Patiënten hoeven minder vaak de sensor te vervangen dan bij andere pompen. De waterdichte sensor van de pomp blijft tien dagen zitten. Dit zorgt voor een betere glucoseregulatie, met minder pieken en dalen.

Naar verwachting is de pomp later dit jaar ook bij andere centra beschikbaar.