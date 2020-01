Uitspraak rechter Amsterdam geeft bewoners Pepergasthuis hoop

nieuws

Foto Ecco van Oosterhout. Pepergasthuis

Een uitspraak van een rechter in Amsterdam, geeft de bewoners van het Pepergasthuis hoop.

Die rechter bepaalde dat een corporatie niet transparant was geweest over de verkoop van een complex met sociale woningen, en ook de bewoners niet had gehoord, en vernietigende het besluit tot verkoop. De rechter in Amsterdam vindt dat die bewoners instemmingsrecht is onthouden. De gemeente, de bewoners en de gebruikers van het Pepergasthuis maken al tijden bezwaar tegen de verkoop aan een belegger. De autoriteit wonen keurde het besluit om het hofje te verkopen vlak voor Kerst goed, maar ook de bewoners van het Pepergasthuis zijn, net als in Amsterdam, niet gevraagd om een mening.

Nu er toestemming is van de Autoriteit wonen kan er een zogenoemde voorlopige voorziening, aangevraagd worden door de gemeente bij een rechter. Zo kan de verkoop opgeschort worden, de gemeente beraadt zich daar nog over. Lefier laat weten dat het gasthuis nu kan worden overgedragen en daarover in gesprek te zijn. De koper Jan Berry Drenth legt 4 miljoen euro neer

.