Twee verdachten gijzeling Kometenstraat blijven langer vast

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De rechter-commissaris van de rechtbank Noord-Nederland heeft maandagmiddag het voorarrest van twee Groningers van 23 36 jaar oud verlengd met veertien dagen. De twee mannen worden verdacht van de gijzeling van een 24-jarige plaatsgenoot, afgelopen donderdagnacht in de Kometenstraat.

Volgens het Openbaar Ministerie maakt het slachtoffer van de gijzeling het naar omstandigheden goed. Hij moest zich na de poging tot gijzeling laten behandelen in een ziekenhuis met verwondingen. Hij werd donderdag bevrijd uit de woning in de Kometenstraat door een speciaal team van de politie.

Zondagavond is in Hoogezand een derde verdachte aangehouden. Hij wordt morgen voorgeleid aan de rechter-commissaris. Alle drie de verdachten zitten in beperking opgesloten.