Trainingskamp Be Quick in Spanje geschrapt vanwege mist

nieuws

foto: obinho° / Flckr.com - creative commons license

De trip van de selectie van hoofdklasser Be Quick 1887 naar Valencia is woensdagavond vanwege dichte mist niet doorgegaan. Dat meldt de club via twitter.

De selectie zou die voor een trainingskamp vertrekken naar Spanje. Ook stond daar een oefenduel tegen Drachtster Boys op het programma. Het vliegtuig kon niet vertrekken vanwege de dichte mist op Eindhoven Airport. De selectie en begeleiding heeft daarop de nacht doorgebracht in een hotel in de Brabantse stad.

Zo’n vijftig vluchten vanaf Eindhoven Airport moesten worden geannuleerd. Omdat er geen vervangende vlucht geregeld kon worden, werd een streep door de trip naar Valencia gezet. De selectie keert in de loop van donderdag terug naar Groningen, na een training op de velden van RKVV Brabantia.