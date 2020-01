Toukomst: Fietswindtunnel naar Zernike en mega glijbaan Damsterdiep

nieuws

Op Toukomst.nl kunnen alle Groningers een goed idee voor de toekomst van Groningen insturen. Er komen allerlei ideeën binnen. Van fietswindtunnel tot mega glijbaan.



Een kabelbaan van Hoogkerk naar het centrum. Een mega glijbaan op het Damsterdiep. Fietswindtunnel Centrum-Zernike. Het Online Groninger Forum (foto) zijn enkele ingediende plannen.

Bij de veelgestelde vragen staat ook de vraag: Wordt Toukomst een hoogdravende intellectuele toestand? Het antwoord luidt: ‘Dat is niet onze bedoeling. We willen zorgvuldig met de toekomst aan de slag. En doen daarbij ons best het voor iedereen begrijpelijk te houden. We willen niemand buiten sluiten. Iedereen kan een idee insturen dat bijdraagt aan de toekomst van Groningen én iedereen kan een stem uitbrengen op zijn of haar favoriete projecten. Zo werken we samen aan de toekomst van onze provincie’.

Het geld is compensatie voor de aardbevingen veroorzaakt door de gaswinning. Het insturen van een idee kan tot halverwege maart 2020.