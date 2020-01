Tou eem! RTV Noord in actie tegen Facebookterreur

RTV Noord voert deze maandag de hele dag actie tegen het toenemende gescheld op Social Media. De omroep zegt dat mensen zich niet meer veilig voelen om te discussiëren op de kanalen van het mediabedrijf.

Daarom stonden medewerkers van de omroep vanochtend op de Grote Markt. Daar werden voorbeelden van aanstootgevende teksten opgelezen en kregen voorbijgangers een ‘beetje extra liefde’ in de vorm van een doosje met snoepjeshartjes. De hele dag is er geen nieuws op de Facebook te zien, maar wordt er live uitgezonden vanaf de Grote Markt. Om 19:00 is er een discussieprogramma op Facebook over wat wel en niet mag op social media.

Het mediabedrijf heeft daarnaast een besloten Facebookpagina opgericht, waar je alleen toegelaten wordt als je de voorwaarden accepteert. Overtreedt je de regels door bijvoorbeeld iemand te bedreigen, te discrimineren of op een andere manier over de grens gaat, dan wordt je uit de groep gezet. Het openbare kanaal blijft wel open, maar daar worden de reacties strenger gemodereerd. ‘Het is geen censuur,’ zegt social media-redacteur Janke de Haan, ‘maar we willen graag een omgeving creëren waar mensen op een prettige manier en met argumenten de discussie met elkaar aan gaan.’