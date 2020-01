Tijdelijk Holocaustmonument Roosegaarde in Synagoge

nieuws

Om stil te staan bij de Holocaust-slachtoffers uit Groningen is van 22 januari tot en met 2 februari het Holocaustmonument Levenslicht te zien in de Folkingestraat Synagoge. Een landelijk project van het Nationaal Comité 4 en 5 mei in meer dan 150 Nederlandse gemeenten.



Op 27 januari 2020 is het 75 jaar geleden dat het Rode Leger het concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz bevrijdde. Uit de gemeente Groningen zijn meer dan 2850 Joodse Stadjers tijdens de Tweede Wereldoorlog opgepakt, weggevoerd en vermoord.

Zowel in de Joodse herdenkingstraditie als in de Roma- en Sinti-cultuur zijn stenen belangrijk. Kunstenaar Daan Roosegaarde heeft deze traditie als inspiratie gebruikt. Met in totaal 104.000 lichtgevende stenen – gelijk aan het aantal slachtoffers uit Nederland – staat het kunstwerk symbool voor de overweldigende betekenis van de Holocaust. De stenen zijn verdeeld over de verschillende gemeenten waar Joden, Roma en Sinti woonden.

De stenen in het tijdelijk monument lichten om de paar seconden op, als een ademhaling in licht. Daarmee symboliseren ze het leven dat nu in de gemeente gemist wordt. Door stil te staan bij het gemis van de plaatsgenoten bij Levenslicht of deel te nemen aan het bijbehorende onderwijsproject Wordt gemist, blijft de herinnering aan de slachtoffers levend.

Beeld: Levenslicht, Studio Roosegaarde