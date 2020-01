Tentoonstelling Daan Roosegaarde groot succes

nieuws

Daan Roosegaarde, Presence, 2019, Groninger Museum. Foto: Studio Roosegaarde.

PRESENCE, het interactieve en lichtgevende landschap dat kunstenaar Daan Roosegaarde speciaal voor het Groninger Museum ontwikkelde, trok 179.685 bezoekers.

Nog niet eerder werd een tentoonstelling in de zomerperiode zo druk bezocht. In totaal ontving het Groninger Museum ruim 324.000 bezoekers in 2019, het op één na beste jaar ooit voor het museum.

Daan Roosegaarde: “Het is bijzonder om de persoonlijke interactie van zoveel mensen te zien, en hoe zij PRESENCE ontdekken.” Andreas Blühm, directeur Groninger Museum: “We wisten dat Daan Roosegaarde iets bijzonders zou gaan doen, maar we waren ondanks onze hooggespannen verwachtingen positief verrast over het resultaat”.

Dit jaar komt het Groninger Museum onder meer met een tentoonstelling over the Rolling Stones en over 75 jaar bevrijding.