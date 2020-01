Supporters FC wachten op nieuwe versterkingen met #FLEDDIEMAAKMEGEK

nieuws

Foto: Sportphotoagency.com Mark-Jan Fledderus

Het is een spannende en drukke dag voor Mark-Jan Fledderus. Het is namelijk de laatste dag dat FC Groningen spelers kan halen op de transfermarkt. Ondertussen zijn er vooral berichten van vertrekkende spelers. Supporters van de FC hebben de hashtag #fleddiemaakmegek gelanceerd in de hoop dat de technisch directeur met nieuwe spelers op de proppen komt.

Gisteren meldde de Telegraaf al dat Kaj Sierhuis, eigendom van Ajax, verkocht gaat worden aan Stade de Reims. Daarmee heeft FC Groningen in deze transferwindow beide spitsen verkocht. Tubantia meldde dat Derby Country verdediger Mike Te Wierik wil hebben. FC-watcher van RTV Noord Stefan Bleeker melde op Twitter dat ook Warmerdam en Hrustic de club misschien nog aan verlaten. Voor Memisevic zou Chinese interesse zijn.

Allemaal geruchten van vertrekkende spelers, maar weinig over nieuwe spelers. Dus proberen de supporters technisch directeur Mark-Jan Fledderus een handje te helpen met wat tips en de bijgevoegde hashtag #Fleddiemaakmegek. De transferdeadline is vanavond om 0.00 uur. Dan kunnen er geen spelers meer verhandeld worden. Er kunnen nog wel spelers vertrekken naar landen met een andere transferwindow.

Ik zie net dat Mike Havenaar transfervrij is na vandaag @Fleddie Ervaring spits met zeker 7 wedstrijden in de benen. #fleddiemaakmegek — Noeken (@Noekpac) January 31, 2020