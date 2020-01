Studenten vermaken ouderen met muziek

Ouderen van zorgorganisatie ZINN konden woensdagmiddag genieten van een optreden. Het optreden werd georganiseerd door vijf Hanze studenten die het belangrijk vinden om ouderen een leuke middag te geven tijdens de winterdagen.

De studenten gaan bij alle ZINN loacties langs en woensdag hebben ze de ouderen van loacatie de Es een leuke middag bezorgd. ‘Je wil gewoon iets doen tegen eenzame ouderen. We wilden ze in het zonnetje zetten en toen hebben we dit bedacht’, zegt student Sam Wijnbergen. ‘Het leek ons leuk om muziek uit hun tijd te laten horen. Om al die reacties te zien is gewoon fantastisch’, zegt student Jeroen Klaucke.

Er werd gitaar gespeeld, gezongen en er was een violiste. Een deel van de ouderen vond het muziek leuk en anderen vonden het helemaal niks. ‘Sommige stukjes vond ik mooi en de andere wat minder. De liedjes waren voor mij niet zo bekend’, zegt meneer Dambrink. ‘Voor mijn leeftijd is dit dus helemaal niks. Als ik muziek op zo’n viool hoor dan krijg ik meteen kippenvel’, zegt Coby van der Lei.

De ouderen vonden het initiatief wel leuk. ‘Ik vind het heel lief, maar de kinderen hebben niet door dat wij al zo oud zijn’, zegt Coby van der Lei. ‘Ik vind het een hartstikke leuk initiatief, omdat het ontspannend is en het breekt de dag’, zegt meneer Dambrink.