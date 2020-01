Studenten strijden tijdens Skills Heroes

Woensdag vond bij het Noorderpoort College aan de Verlengde Visserstraat de kwalifciatieronde van Skills Hoeroes plaats. Dat is een landelijke vakwedstrijd voor mbo-studenten.

Studenten van allerlei verschillende vakken uit de beroepspraktijk kijrgen Skills Heroes de kans om net even iets extra’s te laten zien. In Groningen vond de kwalificatie voor studenten Onderwijsassistent plaats, waarbij studenten werden uitgedaagd een verhaal met bijpassende activiteit te ontwerpen voor kinderen in de groepen 4 tot 6.

Hoogleraar Orthopedagogiek Alexander Minneart van de Rijksuniversiteit was aanwezig om het onderwerp aan de studenten te introduceren. “Af en toe zo’n wedstrijd is heel belangrijk. Studenten moeten af en toe de kans krijgen om hun hoofd boven het maaiveld uit te steken. Van zo’n deelname leren ze heel veel en dat is dan ook belangrijker dan winnen,” aldus de hoogleraar

De landelijke finales van Skills Heroes vinden van 4 tot 6 maart plaats in Leeuwarden.