Studenten Noorderpoort vangen kinderen op tijdens lerarenstaking

De basisschool leraren gaan donderdag en vrijdag staken. Veel kinderen hebben dan vrij en de ouders die werken moeten een oppas zoeken voor hun kind. De werknemers van het Noorderpoort hoeven zich daar niet druk over te maken.

De studenten van de opleiding Pedagogisch werk vangen hun kinderen op. Zo’n buitenschoolse opvang moet goed worden voorbereid. Daar is docente Feijke Posthuma dinsdagmiddag druk mee bezig geweest. ‘Ik ga de ruimte nog schoonmaken, opruimen en nog helemaal inrichten’.

Noorderpoort organiseert dit niet alleen om hun werknemers een handje te helpen. Het heeft ook een meerwaarde voor de studenten. ‘Wij spelen in op de praktijk. In dit geval is dat dus op de staking. Hiermee zagen het team en ik een mooie kans om onze studenten meer praktijk ervaring op te doen binnen de school’, zegt Posthuma.