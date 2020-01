Straat in Stad afgesloten vanwege gaslekkage

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De Carry Pothuisstraat in de wijk Hoornse Park is donderdagochtend afgesloten vanwege een gaslekkage. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

De melding van een gaslekkage kwam even na 11.00 uur bij de hulpdiensten binnen. “Behalve de brandweer is ook het energiebedrijf ter plaatse gekomen”, vertelt Ten Cate. “Brandweerlieden zijn direct begonnen met het uitvoeren van metingen. Daarbij werd ook de straat afgezet. Ik sprak zojuist met een agent die vertelde dat het om een fors gaslek gaat. Waarschijnlijk is deze veroorzaakt door werkzaamheden in een tuin.”

De brandweer blijft uit voorzorg ter plaatse terwijl Enexis het euvel gaat oplossen. Voor zover bekend hoefde niemand geëvacueerd te worden.