Dinsdag was er een storing bij het digitale loket van de Rechtbank Noord-Nederland. De rechtbank adviseert te controleren of ingevulde formulieren daadwerkelijk zijn ingediend.



‘Als u dinsdag voor 20.00 uur formulieren heeft ingediend, dan adviseert de Rechtspraak u om woensdagochtend, 8 januari 2020, te controleren of de formulieren daadwerkelijk zijn ingediend’, meldt de rechtbank.

De oorzaak van de storing is inmiddels bekend en opgelost.