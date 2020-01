Start verbouw roemruchte studentenflat Selwerd II

nieuws

Foto Andor Heij: Studentenflat Selwerd 2

De verbouw van de studentenflat aan de Esdoornlaan is begonnen. Deze flat staat beter bekend als Selwerd II.

Na de renovatie moeten er 321 wooneenheden in het gebouw zitten. De flat wordt aardbevingsbestendig gemaakt en wordt gasloos. Selwerd II werd ongeveer vijftig jaar geleden gebouwd. In het nieuwe gebouw is geen plaats voor de roemruchte flatbar, die er bijna al die jaren in zat.

De bewoners zijn voor een deel ondergebracht in Selwerd I aan de Duindoornstraat, dat tegenwoordig Dragant heet. Dragant werd ook ingrijpend verbouwd en ongeveer een half jaar geleden opgeleverd.