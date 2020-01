Stadjerspas: “Bezuinig alstublieft niet op sociale voorzieningen”

nieuws

Foto: Wouter Holsappel

De aangekondigde bezuiningen op de Stadjerspas die donderdagmiddag door wethouder Gijsbertsen werden afgeschoten, maken onder gebruikers veel los. De SP en het CDA gaan vragen stellen aan het college hoe dit in zijn werk is gegaan en of de wethouder van deze voorziening af wil blijven.

De Stajderspas geeft mensen met een kleine beurs kortingen op bepaalde voorzieningen, zodat ook zij deel kunnen nemen aan de maatschappij. Dit gaat bijvoorbeeld om sport- en hobbyverenigingen, buurtcentra en musea. In een nieuwsbrief tussen kerst en oude&nieuw werd een bezuiniging aangekondigd. Onder andere de cliëntraad van de Sociale Dienst sprong met succes in het verweer.

Toch laat de aankondiging van de bezuiniging alleen al niet iedereen koud. “Toen ik de email van de gemeente las over de bezuinigingen, dacht ik: Hoe kan je nou iets wegpakken wat zo gigantisch belangrijk is voor de mens, de deelname aan de maatschappij, want die haal je weg”, aldus Willy, gebruiker van de pas.

Angst om te praten

Het viel nog niet mee om mensen te regelen die voor de camera wilden reageren. “Ik heb vijf mensen gebeld. Allemaal gaven ze uitzonderlijk aan dat ze zich schamen voor hun lage inkomen. Maar wat mij meer verbaasde is dat ze ook bang zijn dat als ze iets zeggen op beeld, dat hun uitkering in gevaar komt. Dus zeggen ze liever dan maar niks”, vertelde Renneke. “Ik heb nu gemerkt dat er maar heel weinig mensen zijn met een Stadjerspas die er iets van durven te zeggen, het is kennelijk een hele makkelijke groep om op te bezuinigingen.

De SP en het CDA gaan vragen stellen aan de wethouder: “Hoe kan dit, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Ik weet ook niet waar die bezuiniging ineens vandaag komt. Wilt u het alstublieft uit uw hoofd halen om te bezuinigen op sociale voorzieningen,”aldus SP-voorman Jimmy Dijk.